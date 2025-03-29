Хронология войны — день 1130: обострение на фронте и удар по Днепру

29 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1130 день войны россияне продолжают массовые удары дронами

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1130 дней. Обстановка на фронте обостряется — Россия заметно активизировала боевые действия. Кремль тем временем продолжает цинично обстреливать мирные города Украины, обвиняя Киев в якобы нарушении перемирия.

Как проходит 1130-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 29 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 В Днепре количество пострадавших из-за атаки оккупантов увеличилось до 19 человек. Город атаковали не менее 20 БПЛА. По данным мониторинга, от 12 до 15 БПЛА все еще находятся в воздушном пространстве Украины.

00:00 Днепропетровская ОВА: В результате атаки более чем двадцати дронов погибло 4 человека, еще 15 пострадали, трое из них тяжелые.

В воздушном пространстве еще много вражеских дронов.

Карта боевых действий по состоянию на начало суток от DeepState выглядит следующим образом:

Карта, где сейчас идут бои за Покровск 28.03.2025

Карта боевых действий в Курской области 28.03.2025

О новостях и событиях 26 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1127: визит Зеленского в Париж и взрывы в Харькове

О том, что происходило 27 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1128: обострение под Покровском и обстрел Херсона

С ситуацией в Украине 28 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1129: россияне атаковали Полтаву и давят у Покровска