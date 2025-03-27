Хронология войны — день 1128: обострение под Покровском и новые масштабные обстрелы

27 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последний событий с фронта. На 1128 день войны россияне продолжают массовые удары, показывая, что не настроены на прекращение огня

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1128 день. Ситуация на фронте продолжает обостряться, а количество боевых столкновений за прошлые сутки перевалило за 200, и почти сотня из них произошла на Покровском направлении.

Как проходит 1128-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Из-за масштабной атаки на Днепр произошло несколько пожаров, были повреждены объекты инфраструктуры и несколько автомобилей. Тем временем в Харькове уже 8 пострадавших. Тем временем, после обстрела Харькова есть информация о восьми пострадавших.

С ситуацией в Украине 24 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1125: россияне ударили по Сумам, а в России упал Су-25

О новостях и событиях 25 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1126: договоренности с Россией и взрывы в Кривом Роге

О происходившем 26 марта читайте в трансляции: Хронология войны — день 1127: визит Зеленского в Париж и взрывы в Харькове