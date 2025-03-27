Майже пів сотні прильотів та удар по вокзалах. Росія атакувала Херсон, усі подробиці (відео, фото) - обновлено

Під удар потрапила карета "швидкої"

Російські війська завдали масованого удару по Херсону. У місті зафіксовано 40 прильотів. Є загиблі та постраждалі.

Як повідомляє командир взводу 24 ОШБр Станіслав Бунятов, за півтори години у Херсоні пролунало майже пів сотні вибухів.

Зафіксовано влучання у залізничний вокзал, автовокзал, овочеву базу, притулок для тварин. Під удар окупантів навіть потрапила "швидка", яка допомагала постраждалим. Відомо про двох загиблих та чотирьох постраждалих.

UPD: Кількість загиблих зросла до двох осіб, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Обірвалось життя 55-річної жінки та чоловіка, що перебував на зупинці. Він також підтвердив удар по "швидкій".

"Медики евакуйовували до лікарні 59-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію та поранення живота. У цей момент росіяни атакували їх. Через ворожий удар 33-річний фельдшер та 63-річний водій дістали вибухові травми і контузії", — йдеться у повідомлені.

Відомо, що через масований російський обстріл Херсона постраждав співробітник Херсонської ОВА. Йдеться про 39-річного відеооператора, він звернувся за меддопомогою. У нього – вибухова травма.

В Укрзалізниці вже розповіли про удар по залізничній інфраструктурі. Відомо, що пошкоджено вагон регіонального поїзда, який обіцяють замінити на найближчій станції. Під час атаки працівники УЗ та пасажири перебували в укритті.

"У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години. На щастя, без жертв", — кажуть в УЗ.

За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання. Внаслідок обстрілу у Херсоні в деяких районах відсутнє світло та призупинено рух тролейбусів.

Нагадаємо, що 26 березня Росія завдала масованої атаки дронами-камікадзе по Харкову. За словами мера міста Ігоря Терехова, протягом години було зафіксовано щонайменше 12 влучань. Вже відомо, що 11 людей травмовано.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни обстріляли Дніпро 26 березня. Пошкоджено щонайменше 20 багатоповерхівок. Відомо про трьох постраждалих.