Почти полсотни прилетов и удар по вокзалам. Россия атаковала Херсон, все подробности (видео, фото) - обновлено

Под удар попала карета "скорой"

Российские войска нанесли массированный удар по Херсону. В городе зафиксировано 40 прилетов. Есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает командир взвода 24 ОШБр Станислав Бунятов, за полтора часа в Херсоне прогремело почти полсотни взрывов.

Зафиксировано попадание в железнодорожный вокзал, автовокзал, овощную базу, приют для животных. Под удар оккупантов даже попала "скорая", которая помогала пострадавшим. Известно о двух погибших и четырёх пострадавших.

UPD: Число погибших возросло до двух человек, сообщил глава ОВА Александр Прокудин. Оборвалась жизнь 55-летней женщины и мужчины, находившегося на остановке. Он также подтвердил удар по "скорой".

"Медики эвакуировали в больницу 59-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота. В этот момент россияне атаковали их. Из-за вражеского удара 33-летний фельдшер и 63-летний водитель получили взрывные травмы и контузии", — говорится в сообщении.

Известно, что из-за массированного российского обстрела Херсона пострадал сотрудник Херсонской ОВА. Речь идет о 39-летнем видеооператоре, он обратился за медпомощью. У него – взрывная травма.

В Укрзализныце уже рассказали об ударе по железнодорожной инфраструктуре. Известно, что поврежден вагон регионального поезда, который обещают заменить на ближайшей станции. Во время атаки сотрудники УЗ и пассажиры находились в укрытии.

"В результате обстрела поврежден вагон поезда №110 Херсон — Львов, поезд отправился с задержкой в полтора часа. К счастью, без жертв", — говорят в УЗ.

По предварительной информации, в здании вокзала выбиты стекла, повреждены кабели электропитания и водоснабжения. В результате обстрелов в Херсоне в некоторых районах отсутствует свет и приостановлено движение троллейбусов.

Напомним, что 26 марта Россия нанесла массированную атаку дронами-камикадзе по Харькову. По словам мэра города Игоря Терехова, в течение часа было зафиксировано по меньшей мере 12 попаданий. Уже известно, что 11 человек травмированы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне обстреляли Днепр 26 марта. Повреждены не менее 20 многоэтажек. Известно о трех пострадавших.