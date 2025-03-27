Раненые люди и изуродованные дома: как Днепр пережил массированную атаку (фото)

В городе огромные воронки от шахедов

Атака на Днепр в ночь с 26 на 27 марта нанесла много вреда горожанам. О деталях атаки сообщил Сергей Лысак, начальник Днепровской областной военной администрации, в своем телеграмм-канале.

По информации от властей, в результате ракетного удара пострадали трое горожан: 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Медики сразу предоставили им необходимую помощь прямо на месте событий.

Масштабы разрушений таковы: в городе повреждены десятки предприятий, образовательных и культурных заведений. Более 60 легковых автомобилей получили повреждения, часть из них полностью уничтожена. Повреждены также два грузовика.

Так выглядело Днепр в ночь с 26 на 27 марта

Немедленно после атаки к ликвидации последствий были привлечены все необходимые службы. Коммунальные работники приступили к уборке территории. Благотворительные организации помогают снабжать жильцов строительными материалами.

Кроме Днепра, в этот же день пострадала и Никопольщина. Российские оккупанты атаковали район дронами-камикадзе и артиллерией. Обстрелам подверглись районный центр, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская общины.

В Никопольщине в результате атаки пострадала 30-летняя женщина. Она получила амбулаторное лечение. Повреждены многоквартирные и частные дома, инфраструктурные объекты, автозаправочные станции и автомобили. В Днепропетровской области за ночь уничтожили 6 вражеских беспилотников.

Телеграф писал ранее также, что в Запорожье слышали взрывы. Русские атаковали дронами, есть пострадавшие.