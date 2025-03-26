Российские дроны атаковали Днепр: в городе слышали более десятка взрывов

Россияне продолжают ночной террор Украины

Россияне вечером 26 марта опять показывают, насколько сильно они настроены на прекращение огня и запустили около 150 беспилотников по Украине с четырех направлений. На фоне этого больше десяти взрывов прогремели в Днепре.

Об этом сообщили корреспонденты "Телеграфа". Тем временем, по данным мониторинговых каналов, по состоянию на 22:40 в районе Днепра и пригородов оставалось еще около десятка БПЛА.

Согласно уточнению главы Днепропетровской ОВА Сергей Лисак в областном центре после атаки произошел пожар, однако детали происшествия пока еще предстоит выяснить. Всех жителей города чиновник призвал находиться в безопасных местах до отбоя.

По данным Воздушных сил ВСУ ночью к звукам работы ПВО придется готовиться жителям Киевской области, к которой приближается около десяти групп беспилотников. Также российские дроны были замечены в Харьковской. Полтавской и Херсонской областях.

Как сообщалось ранее, 26 марта многочисленные взрывы прогремели в Харькове из-за чего 14-летняя девушка получила ранения средней степени тяжести. В результате удара повреждены многоэтажные жилые дома, а также объект гражданской инфраструктуры.