Російські дрони атакували Дніпро: у місті чули понад десяток вибухів

Росіяни продовжують нічний терор України

Росіяни ввечері 26 березня знову показують, наскільки сильно вони налаштовані на припинення вогню та запустили близько 150 безпілотників Україною з чотирьох напрямків. На тлі цього понад десять вибухів пролунали у Дніпрі.

Про це повідомили кореспонденти "Телеграфу". Тим часом за даними моніторингових каналів, станом на 22:40 в районі Дніпра та передмість залишалося ще близько десятка БПЛА.

Згідно з уточненням голови Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в обласному центрі після атаки сталася пожежа, проте деталі пригоди поки що доведеться з’ясувати. Усіх мешканців міста чиновник закликав перебувати у безпечних місцях до відбою.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі до звуків роботи ППО доведеться готуватися мешканцям Київської області, до якої наближається близько десяти груп безпілотників. Також російські дрони були помічені у Харківській, Полтавській та Херсонській областях.

Як повідомлялося раніше, 26 березня численні вибухи пролунали в Харкові, через що 14-річна дівчина отримала поранення середнього ступеня тяжкості. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, а також об’єкт цивільної інфраструктури.