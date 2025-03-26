У Харкові пролунала низка вибухів: росіяни атакують місто "шахедами" — фото, відео (оновлено)

У місті пролунали щонайменше п'ять вибухів

У Харкові у середу, 26 березня, близько 20:40 пролунала серія вибухів. Попередньо, ворог атакував місто дронами типу "Шахед".

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. За його словами, перший вибух пролунав близько 20:40 у Київському районі Харкова. Згодом пролунали ще два вибухи — один з них у центрі міста.

22:44 Кількість постраждалих через вечірню атаку Харкова ворожими БПЛА збільшується. Медики госпіталізували 14-річну дівчину у стані середньої важкості. Як передає Олег Синєгубов, їй надається необхідна медична допомога.

22:33 Внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури в Київському районі міста.

Фото публікує Харківська ОВА.

22:13 Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Харків зазнав атаки з боку Росії ударними дронами. Унаслідок удару пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, а також обʼєкт цивільної інфраструктури.

За словами Шмигаля, на місці працюють рятувальники та медики, постраждалим надається вся необхідна допомога. Глава уряду наголосив, що такі атаки свідчать: Росія не прагне миру, а продовжує терор проти мирного населення України.

"На цю хвилину — троє людей отримали поранення: 14-річна дівчина, 25-річний чоловік та 70-річна жінка. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Також гостру реакцію на стрес отримали 79-річна і 57-річна жінки та 31-річний чоловік", — повідомили в Харківській ОВА.

22:07 За даними міського голови Ігоря Терехова, вісім постраждалих наразі зафіксовано після масованого обстрілу Харкова.

21:53 Лейтенант Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, прокоментував серію вибухів у Харкові ввечері 26 березня. За його словами, Росія застосовує тактику "роїв" — концентрує велику кількість "шахедів" для атаки на одне місто, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони.

"Удари по цивільних мають припинитися і закривати на них очі не вийде", — наголосив Коваленко.

21:28 З початку атаки на місто пролунало щонайменше 15 вибухів. Попередньо, зафіксовано загоряння складських приміщень у Київському районі міста. Усі профільні служби працюють на місцях, передають в Харківській ОВА.

Влучання "шахедів" також зафіксовано у Золочеві. Постраждала 14-річна дівчинка, вона перебуває у лікарні у тяжкому стані. Поранення також отримав 26-річний чоловік.

21:21 У місті пролунало ще два вибухи. Один із них знову у Київському районі.

21:15 У Харкові пролунав ще один вибух. Попередньо, у Київському районі.

21:10 Внаслідок ворожого удару по Харкову постраждала 12-річна дівчина. Наразі вона перебуває у лікарні. Про це повідомили в Харківській ОВА.

"Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, за попередньою інформацією постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури, інформація щодо поранених та загиблих на дану хвилину не надходила", — Ігор Терехов.

21:06 Останній удар, що відбувся в місті, прийшовся біля багатоповерхового житлового будинку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється, дописав Терехов. На місто продовжують рухатися ворожі дрони.

"Приліт попередньо у Київському районі. У небі над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні", — написав мер.

О 20:46 стало відомо про третій вибух. Терехов закликав харків’ян залишатися в укриттях, адже кілька "Шахедів" і далі прямують у бік міста.

Близько 20:49 у Харкові пролунали ще два вибухи.

Новина доповнюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Авторській школі Бойка у Харкові є "карцер", який оплачують батьки.