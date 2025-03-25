У Запоріжжі чули вибухи. Росіяни атакували дронами, є постраждалі (фото) - оновлено

Ворог атакував дронами

Вибухи у Запоріжжі пролунали близько 6:18 у вівторок, 25 березня. Перед цим попереджали про загрозу ударних безпілотників. Як стало відомо, звуки вибуху донеслися з Запорізького району, який росіяни атакували безпілотниками.

Оновлено. Двоє людей — 58-річна жінка та 30-річний чоловік дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу Запорізького району, повідомив Федоров. Їм надали медичну допомогу, від госпіталізації постраждалі відмовилися.

"Росіяни атакували район "шахедами". В одному із сіл частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та автівка", — поінформував глава ОВА.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав у Telegram, що працюють Сили протиповітряної оборони. Він закликав людей до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях. Про те, що в місті було гучно, також повідомляють місцеві пабліки.

Нагадаємо, росіяни регулярно атакують українські міста, зокрема й Запоріжжя. В ніч з 23 на 24 березня окупанти спрямували ударні безпілотники на Київську область та на Запоріжжя. У Запоріжжі внаслідок удару почалася пожежа, на Київщині ворог пошкодив приватні будинки, в обох випадках було поранено людей.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 23 березня армія РФ здійснила масовану атаку на Україну безпілотними літальними апаратами. У низці міст пролунали вибухи, зафіксовано пожежі та численні руйнування цивільних об’єктів. 147 ударних дронів типу "Shahed" та безпілотників-імітаторів різних типів запустили росіяни по українських областях. Підтверджено збиття 97 БПЛА на півдні, півночі, заході та центрі країни. 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків).