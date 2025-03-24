Росіяни атакували Київ дронами з термобаричним зарядом: чим небезпечний такий вибух

Термобаричні заряди найнебезпечніші в закритому просторі

Термобаричний заряд у дронах використали росіяни під час атаки на Київ та область у ніч на 23 березня. Ці боєприпаси створюють два вибухи підряд і утворюють вакуум, який руйнує будівлі зсередини.

Така зброя особливо небезпечна, коли потрапляє в закриті приміщення – квартири чи підвали. Про це в етері Київ24 розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, коментуючи наслідки нападу на столицю.

Криволап пояснив, що особливість використаних росіянами боєприпасів – це два вибухи, які відбуваються майже одночасно. "Спочатку відбувається вибух і розпилення газової суміші, а потім другий вибух – коли ця суміш підривається. У цьому випадку проміжок між вибухами дуже короткий, вони відбуваються практично разом", – каже експерт.

На відміну від звичайних вибухів, термобаричні заряди найнебезпечніші в закритих просторах. Коли такий заряд потрапляє в приміщення, спочатку поширюється газова суміш, а після вибуху виникає вакуум. "Якщо звичайний вибух газу спрямований назовні, то термобаричний спалює весь кисень у приміщенні й створює вибухову хвилю всередину. Через це стіни обвалюються і будівлі сильно руйнуються", – наголосив Криволап.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня російські війська атакували Київ дронами, уламки яких влучили в житлові будинки в різних районах міста. Загинуло троє мирних жителів, серед них – дитина.

Раніше "Телеграф" писав, що минулої ночі росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя та Київщину. Внаслідок удару пошкоджено приватні будинки, є поранені. Попередньо, обійшлося без загиблих.