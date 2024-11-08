Дві стіни не захистять від термобаричних Shahed: вбивають не тільки уламками

Температура всередині вибухової хвилі вогню — тисячі градусів

Ховатися за двома стінами тепер недостатньо через використання росіянами термобаричних боєприпасів у дронах-"шахедах". Вони стали ще небезпечнішими. "Телеграф" вже розповідав, що під час використання термобаричного боєприпасу у повітрі розповсюджується аерозоль, який вибухає заповнюючи вогнем та вибуховою хвилею весь простір навколо себе. В місті такі боєприпаси вкрай небезпечні.

Окрім термобаричного, такий Shahed має ще один вбиваючий фактор — уламковий. Понад 2 тисячі залізних кульок розлітаються навколо на великій швидкості. Про це пише "Діфенс Експрес" наголошуючи, що за двома стінами тепер ховатися недостатньо.

Як вбиває Shahed з термобаричним боєприпасом

Згідно з технічною документацією вибухівки, радіус ураження з ефективністю 80% для людини в бронежилеті — 23 м, для легкого вразливої техніки — 46 м. Після удару термобарична суміш починає розповсюджуватися, вона взаємодіє з повітрям та сама з собою утворює вогняну хмару температурою 2400-2600 °C. Найефективніше діє у замкнених приміщеннях — якщо "Шахед" влітає в будинок, сховатися від його дії значно складніше — вогняна хмара щільно наповнює квартиру і правило двох стін, як від звичайного осколкового боєприпасу, вже не діє.

Опубліковані характеристики термобаричної бойової частини

Що радять робити

Найкращим захистом буде спуститися в укриття. Якщо це неможливо, потрібно перебувати у приміщенні, яке не тільки відділено від вулиці щонайменше двома стінами, а ретельно зачинити міжкімнатні двері. Це може зменшити або сповільнити поширення термобаричної суміші в квартирі, йдеться в матеріалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окупанти використовують проти цивільного населення міст України не тільки дрони, а й керовані авіаційні бомби. Їх збивати майже неможливо, а вони несуть суттєву загрозу.