Две стены не защитят от термобарических Shahed: убивают не только обломками

Температура внутри взрывной волны огня — тысячи градусов

Прятаться за двумя стенами теперь недостаточно из-за использования россиянами термобарических боеприпасов в дронах-шахедах. Они стали еще опаснее. "Телеграф" уже рассказывал, что при использовании термобарического боеприпаса в воздухе распространяется аэрозоль, который взрывается, заполняя огнем и взрывной волной все пространство вокруг себя. В городе такие боеприпасы очень опасны.

Кроме термобаричного, у такого Shahed есть еще один убивающий фактор — обломочный. Более 2 тысяч железных шариков разлетаются вокруг на большой скорости. Об этом пишет "Дифэнс Экспресс" подчеркивая, что за двумя стенами теперь прятаться недостаточно.

Как убивает Shahed с термобарическим боеприпасом

Согласно технической документации взрывчатки, радиус поражения с эффективностью 80% для человека в бронежилете — 23 м, для легкой уязвимой техники — 46 м. После удара термобарическая смесь начинает распространяться, она взаимодействует с воздухом и сама собой образует огненное облако температурой 2400-2600 °C. Эффективнее всего действует в замкнутых помещениях — если "Шахед" влетает в дом, спрятаться от его действия значительно сложнее — огненное облако плотно наполняет квартиру и правило двух стен, как от обычного осколочного боеприпаса, уже не действует.

Опубликованы характеристики термобарической боевой части

Что советуют делать

Лучшей защитой будет спуститься в укрытие. Если это невозможно, нужно находиться в помещении, которое не только отделено от улицы по меньшей мере двумя стенами, а тщательно закрыть межкомнатную дверь. Это может уменьшить или замедлить распространение термобарической смеси в квартире, говорится в материале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кафиры используют против гражданского населения городов Украины не только дроны, но и управляемые авиационные бомбы. Их сбивать почти невозможно, а они несут существенную угрозу.