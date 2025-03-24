Росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя та Київщину: які наслідки (фото)

Внаслідок удару росіян пошкоджено приватні будинки, є поранені, обійшлося без загиблих

Російські окупанти в ніч з 23 на 24 березня спрямували ударні безпілотники на Київську область та на Запоріжжя. У Запоріжжі внаслідок удару почалася пожежа, на Київщині ворог пошкодив приватні будинки, в обох випадках є поранені.

Про наслідки атаки на Запоріжжя повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Про наслідки удару окупантів по Київщині повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки, розташовані поблизу", – було сказано у повідомленні Федорова.

Також відомо, що в Запоріжжі зазнала поранень 54-річна жінка, їй надали необхідну допомогу. На Київщині, за даними КОВА, було поранено 37-річного чоловіка.

"У чоловіка поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон, голови. Вся необхідна медична допомога надається. Наразі він госпіталізується до місцевої лікарні", – сказано у повідомленні.

Також внаслідок атаки ворога пошкоджено два приватні будинки та виникла пожежа на території торгівельного підприємства. Її оперативно ліквідували.

Зверніть увагу: кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, який вигляд має пошкоджений будинок у Дніпровському районі Києва після атаки 23 березня.

Вночі на 23 березня армія РФ здійснила масовану атаку на Україну безпілотними літальними апаратами. У низці міст пролунали вибухи, зафіксовано пожежі та численні руйнування цивільних об’єктів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 147 ударних дронів типу "Shahed" та безпілотників-імітаторів різних типів запустили росіяни по українських областях. Підтверджено збиття 97 БПЛА на півдні, півночі, заході та центрі країни. 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків).