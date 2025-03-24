Россияне атаковали беспилотниками Запорожье и Киевщину: какие последствия (фото)

В результате удара россиян повреждены частные дома, есть раненые, обошлось без погибших

Российские оккупанты в ночь с 23 на 24 марта направили ударные беспилотники на Киевскую область и Запорожье. В Запорожье в результате удара начался пожар, на Киевщине враг повредил частные дома, в обоих случаях есть раненые.

О последствиях атаки в Запорожье сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. О последствиях удара оккупантов по Киевщине сообщили в Киевской областной военной администрации.

"В результате вражеской атаки на Запорожье, взрывной волной и обломками повреждены окна многоэтажек, гараж и частные дома, расположенные поблизости", – говорится в сообщении Федорова.

Также известно, что в Запорожье получила ранения 54-летняя женщина, ей оказали необходимую помощь. В Киевской области, по данным КОВА, был ранен 37-летний мужчина.

"У мужчины поверхностные осколочные ранения живота, грудной клетки, бедер, головы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. В настоящее время он госпитализируется в местную больницу", — говорится в сообщении.

Также в результате атаки врага повреждены два частных дома и возник пожар на территории торгового предприятия. Его оперативно ликвидировали.

Обратите внимание: корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядит поврежденный дом в Днепровском районе Киева после атаки 23 марта.

Ночью на 23 марта армия РФ совершила массированную атаку на Украину беспилотными летательными аппаратами. В ряде городов раздались взрывы, зафиксированы пожары и многочисленные разрушения гражданских объектов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 147 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов запустили россияне по украинским областям. Подтверждено сбитие 97 БПЛА на юге, севере, западе и центре страны. 25 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряно (без негативных последствий).