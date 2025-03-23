Хронологія війни — день 1124: росіяни тиснуть біля Покровська та атакують дронами

23 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1124 день війни росіяни продовжують бити по українських містах і не зменшують обертів на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1124 день. Росіяни продовжують активно тиснути на Покровському напрямку, де відбулось 43 боєзіткнення зі 118 за минулу добу. Водночас РФ атакувала Україну дронами та КАБами, зокрема вибухи лунали у Києві та Запорізькій області.

Як проходить 1124-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 23 березня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У ЗОВА показали наслідки атаки РФ по Запорізькому району. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька приватних будинків.

Про те, що відбувалося 20 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1121: росіяни просуваються в Донецькій області та продовжують масові обстріли

З ситуацією в Україні 21 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1122: новий брифінг Трампа та візит Петра Павела в Україну

Про новини та події 22 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1123: удар Росії по Запоріжжю та візит Зеленського на Донбас