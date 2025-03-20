Хронологія війни — день 1121: росіяни просуваються на Донеччині та продовжують масові обстріли

20 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1121 день війни росіяни продовжують масові удари по українських містах і не зменшують обертів на фронті.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1121 день. Російський наступ продовжується, а основним напрямом для загарбників залишається Покровське. Хоча ситуація на Курській та Торецькій теж залишається гострою.

Як проходить 1121-й день повномасштабної війни в Україні, що відбувається на Покровському напрямку та в Курській області — все це та інші військові новини 20 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Окупанти завдали масованого удару по Кропивницькому. У місті чули щонайменше 30 вибухів.

00:00 Президент Володимир Зеленський повідомив, що до України прибули кілька нових F-16. Крім того, він спростував інформацію пропагандистів про втрату одного із літаків

З ситуацією в Україні 17 березня можна ознайомитися в цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1118: Росія просунулась біля Великої Новосілки і атакує дронами

Про новини та події 18 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1119: розмова Трампа та Путіна та бої в Курській області

Про те, що відбувалося 19 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1120: бої в Курській області та нові обстріли