Хронологія війни — день 1120: бої в Курській області та нові обстріли

19 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1120 день війни росіяни продовжують обстріл українських міст навіть незважаючи на "успішні" переговори між Вашингтоном і Москвою.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1120 днів. Минулої доби сталося 120 бойових зіткнень, з яких більша частина зафіксована на Покровському, Торецькому та Курському напрямках.

Як проходить 1120-й день повномасштабної війни в Україні, що відбувається на Покровському напрямку та в Курській області — все це та інші військові новини 19 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

07:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

в ніч на 19 березня росіяни влаштували чергову атаку БПЛА по Україні. Зокрема, вибухи лунали в Києві та області, на Житомирщині, Сумщині, Полтавщині, Чернігівщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Черкащині, Вінниччині. Чекаємо на деталі від ПС ЗСУ та місцевих адміністрацій;

на Сумщині вночі росіяни атакували дві лікарні — у Сумах та Краснопіллі. Пошкоджено будівлі, вибухова хвиля винесла вікна і пошкодила автомобілі та будівлі поблизу. На щастя, без жертв;

тим часом росіяни спостерігали за "салютами" у Краснодарському краї РФ. Там невідомі БПЛА вдарили по пункту перекачування нафти "Кавказька", який спалахнув одразу після перших вибухів;

The New York Times: президент США Дональд Трамп, імовірно, вкрай розчарований бесідою із російським лідером Володимиром Путіним через виставлення низки умов і незгоду із повноцінним припиненням вогню на фронті;

DeepState: у ворога є просування на Донбасі: поблизу населених сіл Невське та Привільне.

05:00 Дорозвідка по безпілотниках. Ударні дрони у повітряному просторі України наразі відсутні.

3:00 У Краснодарському краї РФ стався спалах на черговій нафтобазі.

1:00 За даними моніторингових груп, у небі над Україною знаходиться близько 30 БПЛА. Багато вибухів чули у Києві.

00:00 У Сумах "Шахед" впав на території одного із закладів охорони здоров’я

Про те, що відбувалося 16 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1117: річниця трагедії у Маріуполі та новий начальник Генштабу ЗСУ

З ситуацією в Україні 17 березня можна ознайомитися в цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1118: Росія просунулась біля Великої Новосілки і атакує дронами

Про новини та події 18 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1119: розмова Трампа та Путіна та бої в Курській області