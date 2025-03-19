Хронология войны — день 1120: бои в Курской области и новые обстрелы

19 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1120 день войны россияне продолжают обстрелы украинских городов даже несмотря на "успешные" переговоры между Вашингтоном и Москвой

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1120 дней. За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений, из которых большая часть зафиксирована на Покровском, Торецком и Курском направлениях

Как проходит 1120-й день полномасштабной войны в Украине, что происходит на Покровском направлении и в Курской области — все это и другие военные новости 19 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

05:00 Доразведка по беспилотникам. Ударные дроны в воздушном пространстве Украины отсутствуют.

3:00 В Краснодарском крае РФ случилось возгорание на очередной нефтебазе.

1:00 По данным мониторинговых групп в небе над Украиной находится около 30 БПЛА. Много взрывов слышали в Киеве.

00:00 В Сумах "Шахед" упал на территории одного из заведений здравоохранения

О том, что происходило 16 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1117: годовщина трагедии в Мариуполе и новый начальник Генштаба ВСУ

С ситуацией в Украине 17 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1118: Россия продвинулась у Великой Новоселки и атакует дронами

О новостях и событиях 18 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1119: разговор Трампа и Путина и бои в Курской области