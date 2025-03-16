Хронология войны — день 1117: россияне обстреляли Чернигов и давят на Курском направлении

16 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1117 день войны россияне продолжают обстрелы украинских городов и давление в Курской области

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1117 дней. За прошедшие сутки произошло 128 боевых столкновений, из которых большая часть под Покровском. Горячими также остаются Курское, Лиманское и Торецкое направления.

Как проходит 1117-й день полномасштабной войны в Украине, что происходит на Покровском направлении и в Курской области — все это и другие военные новости 16 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Неизвестное количество беспилотников, возможно, все еще находится в воздухе над Украиной. В Чернигове продолжаются спасательные работы в многоэтажке, в которую попал "шахед".

00:00 В обстрелянной многоэтажке в Чернигове завалены две квартиры. Спасатели пытаются получить к ним доступ. В остальной части дома пострадавших нет.

О том, что происходило 13 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1114: ситуация в Курской области и новые обстрелы

С ситуацией в Украине 14 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1115: убийство Ганула в Одессе и новые проблемы для РФ от США

О новостях и событиях 15 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1116: Украина сдерживает удар РФ и успешно испытала "Длинный Нептун"