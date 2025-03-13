Хронология войны — день 1114: ситуация в Курской области и новые обстрелы

13 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1114 день войны россияне концентрируют силы на Покровском и Курском направлениях.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1114 дней. За предыдущие сутки произошло 123 боевых столкновения, а обмены ударами дальнобойным оружием продолжаются.

Как проходит 1114-й день полномасштабной войны в Украине, что происходит на Покровском направлении и в Курской области — все это и другие военные новости 13 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Несколько российских беспилотников обнаружена на подлете к Одессе, в некоторых районах слышали взрывы

00:00 В Воронежской области РФ возник пожар на газовом объекте после атаки дронами. На фоне этого взрывы были слышны в ряде украинских городов.

О том, что происходило 10 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1111: визит Зеленского в Саудовскую Аравию и атаки на Курском направлении

С ситуацией в Украине 11 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1112: переговоры в Саудовской Аравии и взрывы в Одессе

О новостях и событиях 12 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1113: штурм Суджи и обсуждения перемирия на 30 дней