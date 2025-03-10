Хронология войны — день 1111: визит Зеленского в Саудовскую Аравию и атаки на Курском направлении

9 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1111 день войны россияне продолжают давить на ряде направлений, а Зеленский отправился в Саудовскую Аравию

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1111 дней. Наиболее жарким опять стало Покровское направление, но на Курском тоже идут активные боевые действия.

Как проходит 1111-й день полномасштабной войны в Украине, что происходит на Покровском направлении и в Курской области — все это и другие военные новости 10 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Украина во время переговоров с США в Саудовской Аравии может предложить России приостановку боевых действий на Черном море и обмены ударами дальнобойными ракетами и БПЛА, пишет FT.

О том, что происходило 7 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1108: годовщина гибели Да Винчи и новые заявления РФ о переговорах

С ситуацией в Украине 8 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1109: критическая ситуация на Курщине и атака по Доброполью

О новостях и событиях 9 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1110: обострение в Курской области и шумиха вокруг Starlink