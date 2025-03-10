Хронологія війни — день 1111: візит Зеленського до Саудівської Аравії та атаки на Курському напрямку

9 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1111 день війни росіяни продовжують тиснути на ряді напрямків, а Зеленський вирушив до Саудівської Аравії

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1111 днів. Найбільш спекотним знову став Покровський напрямок, але на Курському теж йдуть активні бойові дії.

Як проходить 1111-й день повномасштабної війни в Україні, що відбувається на Покровському напрямку та в Курській області — все це та інші воєнні новини 10 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 За даними моніторингу, до 10 безпілотників перебуває у небі над Україною. Щонайменше два перебуває поблизу Києва.

00:00 Україна під час переговорів з США в Саудівській Аравії може запропонувати Росії призупинення бойових дій на Чорному морі та обмін ударами далекобійними ракетами та БПЛА, пише FT.

Про те, що відбувалося 7 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1108: річниця загибелі Да Вінчі та нові заяви РФ про переговори

З ситуацією в Україні 8 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1109: критична ситуація на Курщині та атака по Добропіллю

Про новини та події 9 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1110: загострення в Курській області та галас навколо Starlink