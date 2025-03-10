Мінус черговий НПЗ? Безпілотники вночі завітали до Самарської області Росії (відео)

Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до складу ПАТ "НК "Роснефть"

В Самарській області Росії вночі на 10 березня було дуже гучно. Місцеві мешканці скаржилися на вибухи в районі Новокуйбишевського нафтопереробного заводу, в регіоні було оголошено про загрозу атаки безпілотників.

Про це пишуть місцеві російські ЗМІ та канали у Telegram. При цьому представники російської влади в Самарській області не коментували нічну атаку БПЛА.

Зазначається, що мішенню для БПЛА міг стати Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який вже перебував під атакою рік тому – в березні 2024 року його пошкодили безпілотники. Інформаційні канали опублікували відео з камер спостереження у районі міста Новокуйбишевськ, де можна побачити спалахи у небі, почути вибухи та звуки сирен. Також місцеві мешканці у коментарях підтвердили, що у районі НПЗ були спалахи, ймовірно, там почалася пожежа після атаки. Також вони скаржилися на сильні вибухи.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод в Самарській області входить до складу ПАТ "НК "Роснефть". Він спеціалізується на виробництві палива для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів, загальна нафтопереробна потужність заводу – до 8,8 млн тонн нафти на рік. Цей НПЗ, подібно до багатьох інших заводів, працює на забезпечення війни в Україні.

Нагадаємо, що Росії пізно ввечері 8 березня і в ніч на 9 березня пролунали потужні вибухи у Рязанській, Воронезькій, Ростовській, Курській та Липецькій областях, а також режим безпілотної небезпеки було введено в Північній Осетії. В результаті на деяких об’єктах сталася пожежа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ завдали у березні серію ударів по російських нафтових об’єктах. Зокрема вибухи пролунали в Уфі на НПЗ "Башнефть-Уфанефтехім", а пізніше стався приліт нафтобазою в селищі Чортково Ростовської області.