Прилетіли "запрошення на переговори": в Уфі після атаки дронів палає великий НПЗ (відео)

Уфімський "Башнефть-Уфанефтехим" вважається одним з найбільших нафтозаводів Росії

В Росії у ніч на 3 березня ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод в місті Уфа, столиці Республіки Башкортостан. У місті лунали дуже гучні вибухи, наслідок удару є влучання, нафтозавод охопило сильне полум'я.

Про це пишуть російські канали. Офіційних коментарів з боку влади Башкортостану ще не було.

Зазначається, що мешканці міста чули потужний вибух, який сплутали із землетрусом. Після цього в мережі було опубліковано відеозаписи, де можна побачити, що завод охоплений полум'ям. Влада республіки та міська влада не дали жодного офіційного коментаря з приводу вибухів.

НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", розташований у місті, вважається одним з найбільших нафтозаводів Росії. Він виробляє понад 60 найменувань паливної продукції, в тому числі бензини, мазут, дизельне паливо та скраплені гази. Як і більшість інших російських НПЗ, цей завод працює на забезпечення російської окупаційної армії в Україні.

Протягом 2023-24 років Україна близько сотні разів наносила ураження об’єктам ворожої паливної інфраструктури. Новий рік також почався досить непогано: лише протягом січня 2025 року Україна провела 9 успішних атак на російські нафтові та нафтопереробні підприємства, говорять дані Стратегічного командування ЗСУ, оприлюднені на його офіційних ресурсах.

Зокрема, у січні 2025 року були уражені такі об’єкти, як нафтобаза Комбінату "Кристал" Росрезерву в Енгельсі Саратовської області (близько 700 км від українського кордону), НПЗ "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області (близько 900 км), підірвано один з найбільших НПЗ на Росії – Рязанський (понад 550 км) та інші об’єкти.

Удари по НПЗ завдають ворогові великої шкоди через те, що кожен з них виробляє 15-20% нафтопродуктів від загального обсягу. Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий у розмові із "Телеграфом". Таким чином, санкції "від Буданова" виявилися набагато ефективнішими, аніж санкції "від Байдена".