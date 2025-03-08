У двох областях Росії пролунали вибухи: у мережі з’явилися відео ударів БПЛА
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Російське Міноборони вже доповіло про 16 збитих БПЛА
У російській Ростовській області ввечері 8 березня оголосили тривогу через загрозу ударів безпілотників. Крім того, наліт БПЛА також фіксувався у Бєлгородській області.
Про це повідомляють регіональні пабліки у Telegram. За даними місцевої влади, над Ростовською областю ввечері збили шістьох безпілотників літакового типу.
В.о губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в селі Ряджене поблизу Таганрога через обстріл виникла пожежа, яку швидко ліквідували пожежники. З його слів, обійшлося без постраждалих.
Тим часом у мережі вже почали з’являтися відео з місця прильотів.
Обережно, на відео є нецензурна лексика.
Крім того, російської Міноборони доповіло про збиття 10 безпілотників над Білгородською областю. За даними місцевих каналів, вибухи лунали у районі Старого Осколу.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ завдали у березні серію ударів по російських нафтових об’єктах. Зокрема вибухи пролунали в Уфі на НПЗ "Башнефть-Уфанефтехім", а пізніше стався приліт нафтобазою в селищі Чортково Ростовської області.