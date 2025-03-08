Штурми почастішали, а ситуація погіршилася: що відбувається на Курському напрямку

Бої біля Суджі загострилися

Ситуація в Курській області загострилася, а росіяни знову залучили до боїв північнокорейських солдатів. Не дивно, що їхні штурми обертаються значними втратами.

Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState. Зазначається, що у районі Суджі основна наступальна сила противника складається з військ КНДР.

Там також показали кадр, на якому видно теплові сигнатури північнокорейських солдатів у цьому напрямку. Спочатку вони йшли на штурм, але потім заблукали й зрештою потрапили під артилерійський удар.

У DeepState також підтвердили інформацію про використання газопровідної труби російськими диверсантами, проте там поки що не знають, чим закінчилася ця історія.

Проте волонтер та офіцер ЗСУ Мирослав Гай каже, що "хитрий план" завершився для росіян великими втратами, оскільки українська сторона знала про атаку заздалегідь.

Лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс", який веде telegram-канал "Офіцер", зазначає, що ситуація в Курській області вже давно була поганою.

Як повідомлялося раніше, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов пояснював "Телеграфу", що відбувається в Курській області і чи справді росіяни мають намір прорватися до Сумської області.