Прорив до кордону, загроза оточення. Що зараз відбувається на Курському напрямку (карта)

армія РФ має перевагу в БПЛА і не тільки

Ситуація в Курській області значно погіршилась, зафіксовано значне просування росіян майже впритул до кордону України. Росія відрізала більшу частину українського плацдарму.

Як зазначає голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко, армія РФ кидає усі зусилля, що прорватися в бік траси від Юнаківки до Суджі.

За даними DeepState, наразі майже всі дороги на Суджу або перерізані, або перебувають під вогневим контролем росіян. За останні кілька діб окупанти досягли значних успіхів на Курщині завдяки застосуванню солдат з КНДР та використанню великої кількості дронів.

"Зафіксована активізація ворога на правому фланзі Курського угрупування військ Сил Оборони, в районі села Курилівка до державного кордону з Сумщиною. Ціль така ж сама — вихід на додатковий контроль логістики (як вогневий, так і фізичний в майбутньому)", — йдеться у повідомленні.

Портал додає, що наразі армія РФ має перевагу в БПЛА, як в розвідувальних, так і ударних. Дуже часто застосовуються FPV-дрони, завдяки яким в основному здійснюється вогневий контроль всього, що рухається "в" чи "з" Курщини.

За словами волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка, подальші просування армії РФ можуть загрожувати українським бійцям оперативним оточенням.

"Так, ситуація на Курщині значно погіршилася. Противник має успіхи у просуванні до одного із логістичних шляхів, і це ще більше ускладнює і без того майже мертву логістику до та із Суджі", — пише волонтер.

На складності ситуації в Курській області наголошує і кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. За її словами, тактика росіян та армії КНДР змінилась, "м'ясних" штурмів майже немає.

"Прорвали оборону ще пару днів тому. Наша піхота відбивалась, як могла. Але корейців більше. Наступали саме вони і тільки вони. І ці "воїни" вже не біжать стадом, як це робили в перших своїх штурмах. А йдуть групками, по два-три і на відтяжці один від одного. Навчились воювати. На жаль, для нас", — пише журналістка.

Вона додає, що про вихід українських військ з цього напрямку й мови наразі немає, але стабілізувати ситуацію треба.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ексречник Генштабу пояснив ситуацію у Сумській та Курській областях.