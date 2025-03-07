Прорыв к границе, угроза оцепления. Что сейчас происходит на Курском направлении (карта)

Армия РФ имеет преимущество в БПЛА и не только

Ситуация в Курской области значительно ухудшилась, зафиксировано значительное продвижение россиян почти вплотную к границе Украины. Россия отрезала большую часть украинского плацдарма.

Как отмечает глава Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) СНБО Андрей Коваленко, армия РФ бросает все усилия, что прорваться в сторону трассы от Юнаковки до Суджи.

По данным DeepState, сейчас почти все дороги на Суджу либо перерезаны, либо находятся под огневым контролем россиян. За последние несколько суток оккупанты добились значительных успехов на Курщине благодаря применению солдат из КНДР и использованию большого количества дронов.

"Зафиксирована активизация врага на правом фланге Курской группировки войск Сил Обороны, в районе села Куриловка к государственной границе с Сумщиной. Цель такая же — выход на дополнительный контроль логистики (как огневой, так и физический в будущем)", — говорится в сообщении.

Портал добавляет, что в настоящее время армия РФ имеет преимущество в БПЛА, как разведывательных, так и ударных. Очень часто применяются FPV-дроны, благодаря которым в основном осуществляется огневой контроль всего, что движется "в" или "из" Курщины.

По словам волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко, дальнейшие продвижения армии РФ может угрожать украинским бойцам оперативным окружением.

"Да, ситуация на Курщине значительно ухудшилась. Противник имеет успехи в продвижении к одному из логистических путей, и это еще больше усложняет и без того почти мертвую логистику в и из Суджи", — пишет волонтер.

Сложность ситуации в Курской области отмечает и корреспондентка ТСН Юлия Кириенко. По ее словам, тактика россиян и армии КНДР изменилась, "мясных" штурмов почти нет.

"Прорвали оборону еще пару дней назад. Наша пехота отбивалась, как могла. Но корейцев больше. Наступали именно они и только они. И эти "воины" уже не бегут стадом, как это делали в первых своих штурмах. А идут группками, по два-три и на оттяжке друг от друга. Научились воевать. К сожалению, для нас", — пишет журналист.

Она добавляет, что о выходе украинских войск с этого направления и речи пока нет, но стабилизировать ситуацию нужно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-спикер Генштаба объяснил ситуацию в Сумской и Курской областях.