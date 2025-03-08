Штурмы участились, а ситуация ухудшилась: что происходит на Курском направлении (обновлено)

Бои возле Суджи обстрились

Ситуация в Курской области обострилась, а россияне вновь привлекли к боям северокорейских солдат. Неудивительно, что их штурмы оборачиваются значительными потерями.

Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState. Отмечается, что в районе Суджи основная наступательная сила противника состоит именно из войск КНДР.

Там также показали кадр, на котором видны тепловые сигнатуры северокорейских солдат на этом направлении. Сначала они шли на штурм, но потом заблудились и в конечном итоге попали под артиллерийский удар.

В DeepState также подтвердили информацию об использовании газопроводной трубы российскими диверсантами, однако там пока не знают, чем закончилась эта история.

Однако волонтер и офицер ВСУ Мирослав Гай говорит, что "хитрый план" завершился для россиян большими потерями, поскольку украинская сторона знала об атаке заранее.

UPD: В пресс-службе Десантно-штурмовых войск после этого показали видео, на котором виден процесс ликвидации российских штурмовиков.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", который ведет telegram-канал "Офицер", отмечает, что ситуация в Курской области уже давно была плохой.

Как сообщалось ранее, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев объяснял "Телеграфу", что происходит в Курской области и действительно ли россияне намерены прорваться в Сумскую область.