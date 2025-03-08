В двух областях России прогремели взрывы: в сети появились видео ударов БПЛА

Российское Минобороны уже доложило о 16 сбитых БПЛА

В российской Ростовской области вечером 8 марта объявили тревогу из-за угрозы ударов беспилотников. Кроме того, налет БПЛА также фиксировался в Белгородской области.

Об этом сообщают региональные паблики в Telegram. Согласно данным местных властей, над Ростовской областью вечером сбили шесть беспилотников самолетного типа.

И.о губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в селе Ряженое близ Таганрога из-за обстрелов возник пожар, который быстро ликвидировали пожарные. По его словам, обошлось без пострадавших.

Тем временем в сети уже начали появляться видеозаписи с места прилетов.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Кроме того, российской Минобороны доложило о сбитии 10 беспилотников над Белгородской областью. По данным местных каналов, взрывы звучали в районе Старого Оскола.

Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли в марте серию ударов по российским нефтяным объектам. В частности взрывы прозвучали в Уфе на НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", а позже случился прилет по нефтебазе в поселке Чертково Ростовской области.