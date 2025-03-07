Хронологія війни — день 1108: росіяни тиснуть біля Торецька та атакували Одесу

7 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн-зведення останніх подій з фронту. На 1108 день війни росіяни обстріляли Одесу та менше тиснуть на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1108 днів. Минулої доби найбільш гарячим був Торецький напрямок, а на Курському сталося більше бойових зіткнень, ніж Покровському.

Як проходить 1108 день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останній час – усі ці та інші воєнні новини 7 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Україна відбиває атаку дронів, в небі велика кількість ворожих безпілотників – понад 40 одиниць. Тим часом окупанти намагалися бити балістикою та керованими авіаційними ракетами по Сумській області. На додаток, зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а в морі перебуває три недобитих кораблі із залишків Чорноморського флоту росіян, та з загальним залпом у 16 ракет "Калібр".

00:00 Росіяни знову масовано атакували Одесу дронами, — ОВА. Внаслідок атаки у передмісті Одеси палають три житлових приватних будинки. Крім того, є пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Над ліквідацією працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — додали в Одеській ОВА.

За даними Генштабу, протягом минулої доби на Торецькому напрямку росіяни 32 рази атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки, Кримського, Озарянівки та Торецька. На даний час продовжується одне боєзіткнення.

Торецький напрямок на мапі Deep State

На Курщині українські воїни відбили 29 атак росіян, два зіткнення досі тривають.

Про те, що відбувалося 4 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1105: призупинення допомоги від США та обстріл мирних міст

З ситуацією в Україні 5 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1106: нові заяви Трампа та підготовка до переговорів

Про новини та події 6 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1107: підготовка до перемовин з США та бої в Курській області