Хронологія війни — день 1106: масштабний удар по Одесі та нові заяви Трампа

5 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1106 день війни росіяни знову обстрілюють Одесу та активувалися у Курській області

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1106 днів. Минулої доби найбільш гарячим був Курський напрямок, де сталося 30 бойових зіткнень. Для порівняння на Покровському напрямку зафіксовано лише 17 російських штурмів.

Як проходить 1106 день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останній час – усі ці та інші військові новини 5 березня "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Вибухи пролунали у Київській, Дніпропетровській та Черкаській областях. У повітряному просторі України досі залишається близько 15 БПЛА

00:00 Місцеві ЗМІ повідомляють, що в Одесі після обстрілу зруйновано санаторій, пожежу у поштовому відділенні та на підстанції, займання щонайменше чотирьох приватних будинків. Частина мешканців без води, тепла та світла.

Про новини та події 2 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1103: саміт у Лондоні та скандал з МАГАТЕ

Про те, що відбувалося 3 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1104: обіцянки допомоги від Європи та удар по полігону на Дніпропетровщині

З ситуацією в Україні 4 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1105: призупинення допомоги від США та обстріл мирних міст