Хронология войны — день 1106: масштабный удар по Одессе и новые заявления Трампа

5 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1106 день войны россияне вновь обстреливают Одессу и активировались в Курской области

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1106 дней. За прошедшие сутки наиболее горячим было Курское направление, где произошло 30 боевых столкновений. Для сравнения на Покровском направлении, зафиксировано лишь 17 российских штурмов

Как проходит 1106 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последнее время – все эти и другие военные новости 5 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Местные СМИ сообщают, что в Одессе после обстрела разрушен санаторий, пожар в почтовом отделении и на подстанции, возгорание минимум четырех частных домов. Часть жителей без воды, тепла и света.

О новостях и событиях 2 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1103: саммит в Лондоне и скандал с МАГАТЭ

О том, что происходило 3 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1104: обещания помощи от Европы и удар по полигону на Днепропетровщине

С ситуацией в Украине 4 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1105: приостановка помощи от США и обстрелы мирных городов