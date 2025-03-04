Хронология войны — день 1105: обстрелы Одессы и бои под Покровском

4 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1105 день войны россияне обстреливают Одессу и замедляются на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1105 дня. За прошедшие сутки на фронте произошло менее сотни боевых столкновений, но на некоторых направлениях их интенсивность возросла.

Как проходит 1105 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последнее время – все эти и другие военные новости 4 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Четыре человека пострадали из-за удара по Одессе.

00:00 Россияне опять обстреляли Одессу. В городе слышали взрывы.

С ситуацией в Украине 1 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1102: продвижение России на Курщине и визит Зеленского в Британию

О новостях и событиях 2 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1103: саммит в Лондоне и скандал с МАГАТЭ

О том, что происходило 3 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1104: обещания помощи от Европы и удар по полигону на Днепропетровщине