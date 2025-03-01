Хронология войны — день 1102: Россия наносит удары, а в Украине паника из-за скандала в США

1 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1102 день войны россияне атаковали Одесчину и Харьков

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1102 день. После скандала на встрече президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом российские оккупанты с новыми силами бросились терроризировать украинцев.

Как проходит 1102 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последнее время – все эти и другие военные новости 1 марта "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 В Харькове эвакуировали из медицинского учреждения более 60 человек. В целом город сильно пострадал от атак БПЛА. Некоторые беспилотники все еще находятся над Украиной, в том числе возле Киева.

00:00 Российские военные нанесли серию ударов по Харькову, среди прочего есть прилеты у жилых домов и по медицинскому учреждению.

Также под ударом была Одесская область, там загорелся жилой дом, предприятие и автомобили, погиб человек.

А вот как выглядят карты боевых действий на начало суток:

Карта, где сейчас идут бои за Торецк и Покровск 01.03.2025

Карта боевых действий в Сумской области 01.03.2025

С ситуацией в Украине 26 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1099: РФ сбавляет темп на фронте, а в Украине показали "Соглашение об ископаемых"

О новостях и событиях 27 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1100: российские БПЛА летают над Украиной, а оккупанты давят под Покровском

О том, что происходило 28 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1101: визит Зеленского в США и слухи о "прорыве" россиян на Сумщине