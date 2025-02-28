Хронология войны — день 1101: россияне атакуют города дронами и усиливают давление под Покровском
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28 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-хронику последних событий с фронта. На 1101 год войны россияне атаковали БПЛА Запорожье и Харьков
Полномасштабная война России против Украины длится уже 1101 день. Оккупанты прошедших суток совершили 118 штурмов, из которых большинство на Покровском направлении.
Как проходит 1101 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и возведение в последнее время – все эти и другие военные новости 28 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
05:00 Отбой тревоги по беспилотникам.
03:00 Беспилотников стало значительно меньше с учетом того, что появлялись новые воздушные угрозы. В настоящее время в воздушном пространстве Украины находится 10-13 БПЛА.
01:00 Мониторинговые каналы насчитали примерно 20-22 БПЛА, все еще находящиеся в воздушном пространстве Украины. В Николаеве в результате падения обломков повреждение жилой инфраструктуры. В Харькове насчитали не менее 14 попаданий, россияне атаковали объект энергосистемы, жилищный сектор и гражданское предприятие.
00:00 В Сумах прозвучали множественны взрывы. МВА сообщает, что россияне запустили несколько беспилотников в место, которое ранее уже атаковали.
Войска Великобритании готовы зайти на украинскую землю и поднять самолеты в воздух для заключения мирного соглашения, — премьер-министр Стармер. Также он заявил, что не может быть такого соглашения, где агрессор будет награжден за свою агрессию.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг активно атаковал украинских защитников на Покровском направлении. Агрессор совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Березовка, Мирное, Проминь, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка и Богдановка, 12 боестолкновений продолжаются до сих пор.
О том, что происходило 25 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1098: россияне наступают на фронте и продолжают ночные обстрелы
С ситуацией в Украине 26 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1099: РФ сбавляет темп на фронте, а в Украине показали "Соглашение об ископаемых"
О новостях и событиях 26 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1100: российские БПЛА летают над Украиной, а оккупанты давят под Покровском