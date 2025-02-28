Хронология войны — день 1101: россияне атакуют города дронами и усиливают давление под Покровском

28 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-хронику последних событий с фронта. На 1101 год войны россияне атаковали БПЛА Запорожье и Харьков

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1101 день. Оккупанты прошедших суток совершили 118 штурмов, из которых большинство на Покровском направлении.

Как проходит 1101 день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и возведение в последнее время – все эти и другие военные новости 28 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

05:00 Отбой тревоги по беспилотникам.

03:00 Беспилотников стало значительно меньше с учетом того, что появлялись новые воздушные угрозы. В настоящее время в воздушном пространстве Украины находится 10-13 БПЛА.

01:00 Мониторинговые каналы насчитали примерно 20-22 БПЛА, все еще находящиеся в воздушном пространстве Украины. В Николаеве в результате падения обломков повреждение жилой инфраструктуры. В Харькове насчитали не менее 14 попаданий, россияне атаковали объект энергосистемы, жилищный сектор и гражданское предприятие.

00:00 В Сумах прозвучали множественны взрывы. МВА сообщает, что россияне запустили несколько беспилотников в место, которое ранее уже атаковали.

Войска Великобритании готовы зайти на украинскую землю и поднять самолеты в воздух для заключения мирного соглашения, — премьер-министр Стармер. Также он заявил, что не может быть такого соглашения, где агрессор будет награжден за свою агрессию.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг активно атаковал украинских защитников на Покровском направлении. Агрессор совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов в районах населенных пунктов Березовка, Мирное, Проминь, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка и Богдановка, 12 боестолкновений продолжаются до сих пор.

Покровское направление на карте Deep State

О том, что происходило 25 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1098: россияне наступают на фронте и продолжают ночные обстрелы

С ситуацией в Украине 26 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1099: РФ сбавляет темп на фронте, а в Украине показали "Соглашение об ископаемых"

О новостях и событиях 26 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1100: российские БПЛА летают над Украиной, а оккупанты давят под Покровском