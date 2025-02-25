Хронология войны — день 1098: россияне наступают на фронте и продолжают ночные обстрелы

25 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-хронику последних событий с фронта. На 1098 день войны россияне устраивают масштабные обстрелы и давят на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1098 дней. На фронте продолжается наступление россиян, а Покровское направление остается самым горячим, даже несмотря на то, что количество боевых столкновений там уменьшилось в сравнении с предыдущими днями.

Как проходит 1098-й день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последнее время – все эти и другие военные новости 25 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне вновь запустили более 40 дронов по Украине, а также есть свидетельства подготовки ракетного удара. На фоне этого в Дергачах (Харьковская область) из-за взрыва БПЛА два человека получили ранения.

О новостях и событиях 22 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1095: авиаудар по Константиновке и угрозы Трампа отключить Starlink

О том, что происходило 23 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1096: новая жестокая казнь на Курщине и форум в Киеве

С ситуацией в Украине 24 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1097: россияне "празднуют" годовщину начала вторжения масштабными обстрелами