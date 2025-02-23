Хронология войны — день 1096: россияне обстреляли ряд городов и давят на фронте

23 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-хронику последних событий с фронта. Россияне продолжают ночной террор и продолжают давить на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1096 дней. Россияне совершили более сотни попыток прорвать украинскую оборону, из которых почти треть на Покровском направлении, также горячими остаются Торецкое и Курское направления.

Как проходит 1096-й день полномасштабной войны в Украине, последние новости с фронта, актуальные карты боевых действий и сводки за последнее время – все эти и другие военные новости 23 февраля "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

03:00 В Киеве снова работала ПВО. По данным мониторинга, три беспилотника находятся возле столицы. Также есть информация от мониторинга об очередных пусках беспилотников из Приморско-Ахтарска.

01:00 Украина отбивает очередную ночную атаку российских ударных БПЛА. В Киеве в двух районах есть последствия падения обломков, обошлось без пострадавших.

00:00 После удара россиян по Кривому Рогу погиб мужчина. Еще две женщины находятся в больнице.

О том, что происходило 20 февраля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1093: россияне обстреливают Украину и давят под Покровском

С ситуацией в Украине 21 февраля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1094: россияне атакуют дронами и раскачивают "протесты" в Украине

О новостях и событиях 22 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1095: авиаудар по Константиновке и угрозы Трампа отключить Starlink