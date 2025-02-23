Секунда — и тебя нет: ветеран "Енот" о выживании после детонации мины, потере ног и уроках войны

22-летний Сергей Гутник рассказал о смысле жизни и своей мечте

Сергей Гутник ("Енот") 2022 год встретил на срочной службе в НГУ. В 2024-м перевелся в 12-ю бригаду спецназначения НГУ "Азов". Во время выполнения задач в Серебрянском лесу 24 июня прошлого года наткнулся на противопехотную мину ТМ-72 и потерял обе ноги. Протезирование сверхсложное, бойцу отказал ряд протезных центров, боятся браться. Детальнее – в видеоинтервью "Телеграфу" в рамках проекта " Линия сопротивления ".

Адреналин

— Как раз перед полномасштабкой мне исполнилось восемнадцать, подумал: "Пойду отслужу". Хотел попробовать, как оно, когда тебя унижают полтора года и используют как рабочую силу. Хотел понять, выдержу ли это. Мне понравилось, подписал контракт. В феврале 2024 года узнал о батальоне "Любарт", который присоединился к "Азову". Я из Луцка, и у нас есть замок Любарта, поэтому я решил воевать с луцкими пацанами. Прошел обучение и в июне попал на фронт. Война, атаки, по тебе прилетает, а ты такой довольный – это был бешеный адреналин. Я сознавал, на что шел – все, чего я ожидал от службы, сбылось.

Мина ТМ-72

— В Серебрянском лесу я "довольно быстро разминировал тропу" (смеется. – Ред.) и остался без ног, но я бы хотел вернулся назад и нормально повоевать. Я наткнулся на ТМ-72, эта мина кладет все в радиусе 15 метров. Повезло, что она не вылетела, а взорвалась у земли, иначе меня просто пополам разрубило бы. Мина детонировала под моей левой ногой, и ее чуть выше колена раздробило, нога превратилась в фарш, а правую под коленом сразу разрубило. Если бы не мои побратимы, я бы не выжил: кроме ног, пострадали и обе руки. Побратимы накинули на меня турникеты. Я смотрю — и вижу, что у меня ног нет.

Азовец "Енот". Фото: "Ангелы"

Ампутация

— В больнице в Славянске мне ампутировали то, что осталось от ног. От одной ноги мне оставили половину ляхи, а другая примерно до колена. Уже в Мечникова в Днепре мне реампутировали ноги до нынешнего уровня. Сейчас у меня частично остались суставы несколько сантиметров. Культи, как таковой, нет, потому что я не запротезирован. В общем, это настолько сложное протезирование, что мне отказало очень много протезных центров. Есть два центра, которые думают, как мне это сделать, и когда у них будут идеи, надеюсь – они свяжутся.

Фантомы

– Восемь месяцев, как у меня нет ног и есть фантомные боли. Фантомные боли присутствуют так же, как и фантомные ощущения: они, в сущности, ни разу не пропадали.

Сначала они мне не давали спать, где-то первые два месяца. Самый пик боли приходится на девять вечера – засыпаю под утро. Из плюсов потери ног: у меня не мерзнут ноги, я круглый год могу ходить в шортах, экономлю на штанах, носках и кроссовках.

Во время видеоинтервью

Метаморфоза

— Я до войны и сейчас — это два разных человека. У меня совершенно другое отношение к государству — я увидел, насколько дружелюбным может быть наш народ. Люди выгребали все из домов, готовили, приносили спальники, плели сотнями сетки, отдавали автомобили, пускали к себе жить переселенцев. Я считаю, что в воюющей стране люди не должны обеспечивать армию, это должно делать государство, но только за счет людей армия и живет.

Человечность?

— Я и мои раненые побратимы очень часто сталкиваемся со взглядами окружающих, мол, "что ты здесь делаешь, зачем ты ездишь, чего пугаешь людей". Люди кривятся при взгляде на меня. Недавно я завел ТикТок и выложил видео, где я без протезов с двойной ампутацией самостоятельно влезаю в авто и езжу за рулем – за три дня оно набрало пять миллионов просмотров. Хочу донести своими видео, что в стране война и таких людей, как я, много, но будет еще больше. И мы такие же люди, как и вы, просто кто-то без рук, кто-то без ног. Я не прошу, чтобы мне кланялись, не нужно, чтобы меня благодарили, – просто я хочу быть частью общества.

"Енот" показал, как самостоятельно забирается в авто и ездит за рулем

Скриншот видео "Енота", которое за три дня набрало пять миллионов просмотров

Свобода

— С началом войны свободы в Украине стало меньше. В армии вообще нет свободы, ты всегда ограничен: в слове, правах – абсолютно во всем. Поэтому мне сложно сказать, что для меня свобода. Наверное, когда у тебя много денег, это для тебя и есть свобода, потому что тогда ты куда захотел, туда и поехал, и тебе не надо о чем-то думать.

Смерть

— Война учит любви к жизни, братству. По сути, секунда – и тебя нет. Смерти боится каждый. Пожалуй, большинство – не столько смерти, сколько того, что будет после нее, или боли. Я знал, что могу погибнуть. Когда получил ранение, в глазах была темнота, думал: "Неужели погиб?" И тут звук турникета – понимаю, что нет. Думаю, после смерти ничего нет, тебя съедят черви.

Смысл жизни

— Смысл в том, чтобы попробовать многое, побывать в разных местах планеты. Я много где еще не был. Хочу искупаться в Черном море в Крыму, очень нравится Швейцария экосистемой и ландшафтом, хотел бы посетить Израиль. Хочу снова подняться на Говерлу.

Фото из личного архива "Енота"

Фото из личного архива "Енота"

Счастье

— Меня держит жена, которая с первых часов ранения поддерживает меня, мои родители. Делают счастливым семья и моя машина: она всегда была частью меня, для меня это больше, чем кусок железяки. У меня это уже третий автомобиль, и каждый из них был для меня верным другом.

Мечта

— Я понимаю, что мне всего 22 года, четыре года забрала служба – я многое в этой жизни не попробовал. У меня есть мечта – хочу открыть СТО, с машинами работать. Картинка будет хорошая: я такой на коляске закатываюсь под машину и кручу там что-то…

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