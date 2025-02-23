Хронологія війни — день 1096: росіяни обстріляли низку міст і тиснуть на фронті

23 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-хроніку останніх подій із фронту. Росіяни продовжують нічний терор і продовжують давити на фронті

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1096 днів. Росіяни зробили понад сотню спроб прорвати українську оборону, з яких майже третина на Покровському напрямку, також гарячими залишаються Торецьке та Курське напрямки.

Як проходить 1096-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останній час – усі ці та інші воєнні новини 23 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Україна відбиває чергову нічну атаку російських ударних БПЛА. У Києві в двох районах є наслідки падіння уламків, обійшлося без постраждалих.

00:00 Після удару росіян по Кривому Рогу загинув чоловік. Ще дві жінки перебувають у лікарні.

Про те, що відбувалося 20 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1093: росіяни обстрілюють Україну та тиснуть під Покровськом

З ситуацією в Україні 21 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1094: росіяни атакують дронами та розгойдують "протести" в Україні

Про новини та події 22 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1095: авіаудар по Костянтинівці та погрози Трампа відключити Starlink