Хронологія війни — день 1095: Росія знову атакує дронами, а Трамп вже готується святкувати мир
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22 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-хроніку останніх подій із фронту. Нові тривожні заяви долітають до України зі США, але є й позитивні новини
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1095 днів. Минулої доби росіяни зробили близько сотні спроб прорвати українську оборону, при цьому Курський і Покровський напрямки залишаються "найгарячішими" на фронті.
Як проходить 1095-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останню годину – усі ці та інші воєнні новини 22 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 У повітряному просторі України багато ворожих дронів, зокрема, ППО працює під Києвом та у Дніпрі.
Тим часом карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають так:
Про новини та події 19 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1092: обстріл Одеси та нові заяви Трампа
Про те, що відбувалося 20 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1093: росіяни обстрілюють Україну та тиснуть під Покровськом
З ситуацією в Україні 21 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1094: росіяни атакують дронами та розгойдують "протести" в Україні