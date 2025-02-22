Хронологія війни — день 1095: Росія знову атакує дронами, а Трамп вже готується святкувати мир

22 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-хроніку останніх подій із фронту. Нові тривожні заяви долітають до України зі США, але є й позитивні новини

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1095 днів. Минулої доби росіяни зробили близько сотні спроб прорвати українську оборону, при цьому Курський і Покровський напрямки залишаються "найгарячішими" на фронті.

Як проходить 1095-й день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останню годину – усі ці та інші воєнні новини 22 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У повітряному просторі України багато ворожих дронів, зокрема, ППО працює під Києвом та у Дніпрі.

Тим часом карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають так:

Карта, де йдуть бої у Курській області 22.02.2025

Карта бойових дій на Покровському напрямку 22.02.2025

Про новини та події 19 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1092: обстріл Одеси та нові заяви Трампа

Про те, що відбувалося 20 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1093: росіяни обстрілюють Україну та тиснуть під Покровськом

З ситуацією в Україні 21 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1094: росіяни атакують дронами та розгойдують "протести" в Україні