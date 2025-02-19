Хронологія війни — день 1092: обстріл Одеси та нові заяви Трампа

Онлайн-хроніка війни в Україні за сьогодні – 19 лютого. На 1092 день вторгнення росіяни обстрілюють Одесу, а Трамп висловився після зустрічі делегацій у Саудівській Аравії

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1092 день. За минулу добу окупанти атакували з повітря Київ, Одесу та Суми. На фронті ж ворог 144 рази атакував позиції ЗСУ, а Покровський напрямок залишається найгарячішим.

Як проходить 1092 день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останню годину — всі ці та інші воєнні новини 19 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 В Одесі пролунали повторні вибухи. Повідомляється, що у місті зникла електрика.

00:00 На Покровському напрямку, від початку минулої доби, противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли. Наші захисники відбили 32 штурми, ще 11 боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Тим часом президент США Дональд Трамп зробив низку заяв після перемовин делегації РФ та Сполучених Штатів у Саудівській Аравії. Зокрема, він зауважив, що переконаний у прагненні РФ до миру, а також наголосив на необхідності виборів в Україні. Водночас він додав, що не проти європейських військових в Україні, але американських не буде.

Про те, що відбувалося 16 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1089: загострення на фронті та біда з опаленням у Миколаєві

З ситуацією в Україні 17 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1090: росіяни тиснуть під Покровськом, а Трамп говорить про швидкі переговори

Про новини та події 18 лютого "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1091: обстріли Києва та бої на Покровському напрямку