Рус

Хронологія війни — день 1091: обстріли Києва та бої на Покровському напрямку

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Хронологія 1091 дня війни Росії проти України
Хронологія 1091 дня війни Росії проти України

Онлайн-хроніка війни в Україні за сьогодні – 18 лютого. На 1091 день вторгнення росіяни обстрілюють Київ та тиснуть під Покровськом

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1091 день. За минулу добу ворог 122 рази атакував позиції ЗСУ, а Покровський напрямок залишається найгарячішим.

Як проходить 1091 день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останню годину — всі ці та інші воєнні новини 18 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 ЄС планує виділити Україні нову військову допомогу, до якої увійдуть 1,5 мільйона снарядів, ППО та дрони.

1:00 Масштабна атака триває, а вибухи було чути у Полтаві, Черкасах та Харкові

00:00 Після падіння уламків БПЛА у Святошинському районі Києва спостерігається серйозне задимлення.

Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Про те, що відбувалося 15 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1088: у ЗСУ успіх під Покровськом, а Росію масово атакували дрони

З ситуацією в Україні 16 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1089: загострення на фронті та біда з опаленням у Миколаєві

Про новини та події 17 лютого "Телеграф" розповідав тут:Хронологія війни — день 1090: росіяни тиснуть під Покровськом, а Трамп говорить про швидкі переговори

Теги:
#Україна #Росія #Війна