Хронологія війни — день 1091: обстріли Києва та бої на Покровському напрямку

Онлайн-хроніка війни в Україні за сьогодні – 18 лютого. На 1091 день вторгнення росіяни обстрілюють Київ та тиснуть під Покровськом

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1091 день. За минулу добу ворог 122 рази атакував позиції ЗСУ, а Покровський напрямок залишається найгарячішим.

Як проходить 1091 день повномасштабної війни в Україні, останні новини з фронту, актуальні карти бойових дій та зведення за останню годину — всі ці та інші воєнні новини 18 лютого "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 ЄС планує виділити Україні нову військову допомогу, до якої увійдуть 1,5 мільйона снарядів, ППО та дрони.

1:00 Масштабна атака триває, а вибухи було чути у Полтаві, Черкасах та Харкові

00:00 Після падіння уламків БПЛА у Святошинському районі Києва спостерігається серйозне задимлення.

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Про те, що відбувалося 15 лютого, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1088: у ЗСУ успіх під Покровськом, а Росію масово атакували дрони

З ситуацією в Україні 16 лютого можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1089: загострення на фронті та біда з опаленням у Миколаєві

Про новини та події 17 лютого "Телеграф" розповідав тут:Хронологія війни — день 1090: росіяни тиснуть під Покровськом, а Трамп говорить про швидкі переговори