ЄС планує надати Україні додаткову термінову військову допомогу: про яку суму йде мова

Також країни ЄС планують підтримати оборонно-промисловий комплекс України

Посли Європейського Союзу планують обговорити в Брюсселі надання Україні додаткової та термінової військової допомоги. Зокрема в рамках пакета допомоги планується поставка неназваної кількості артилерійських боєприпасів та передача додаткових систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Зазначається, що зустріч для обговорення відбудеться 18 лютого, загальна сума допомоги складе п'ять мільярдів євро.

У проєкті документа, який є у розпорядженні журналістів, ЄС планує постачання Україні до 1,5 млн артилерійських боєприпасів великого калібру (мова, скоріше за все, йде про головний калібр країн НАТО, 155 міліметрів). Також планується надати системи протиповітряної оборони, високоточні ракети великої дальності, безпілотники, та підтримку для відновлення бригад Збройних сил України, які зазнали втрат у боях. Ці кроки спрямовані на значне посилення обороноздатності України.

Також країни ЄС планують підтримати оборонно-промисловий комплекс України, зокрема через ініціативи співпраці оборонної промисловості України та країн Євросоюзу. Окрім цього, планується широке використання "данської моделі" – коли ЄС замовляє на українських оборонних підприємствах озброєння для ЗСУ.

Загальна допомога від країн ЄС, йдеться у документі, склала вже 134,5 млрд євро, з яких 48,5 млрд євро складає саме військова допомога. ЄС готовий продовжити надавати Україні військову та іншу підтримку стільки, скільки буде потрібно.

Тим часом європейські країни не дійшли згоди щодо відправлення військ до України під час кризової наради. На нараді обговорювалися мирні переговори між президентом США Дональдом Трампом і Росією. Проте за підсумками наради, Європа готова взяти ініціативу щодо надання гарантій безпеки для України. Крім того, вона збирається збільшити свої оборонні витрати.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить європейським країнам купувати американське озброєння та боєприпаси для подальшої передачі Україні. Він підтвердив, що така торгівля в інтересах Сполучених Штатів та самої Європи. Зазначається, що це доволі несподіваний, але вигідний для України поворот, оскільки зараз адміністрація президента США працює над припиненням російсько-української війни.