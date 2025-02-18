ЕС планирует предоставить Украине дополнительную срочную военную помощь: о какой сумме идет речь

Также страны ЕС планируют поддержать оборонно-промышленный комплекс Украины

Послы Европейского Союза планируют обсудить в Брюсселе предоставление Украине дополнительной и срочной военной помощи. В частности, в рамках пакета помощи планируется поставка неназванного количества артиллерийских боеприпасов и передача дополнительных систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что встреча для обсуждения состоится 18 февраля, общая сумма помощи составит пять миллиардов евро.

В проекте документа, который есть в распоряжении журналистов, ЕС планирует поставки Украине до 1,5 млн артиллерийских боеприпасов большого калибра (речь, скорее всего, идет о главном калибре стран НАТО, 155 миллиметров). Также планируется предоставить системы противовоздушной обороны, высокоточные ракеты большой дальности, беспилотники, и поддержку для восстановления пострадавших в боях бригад Вооруженных сил Украины. Эти шаги направлены на значительное усиление обороноспособности Украины.

Также страны ЕС планируют поддержать оборонно-промышленный комплекс Украины, в частности, по инициативе сотрудничества оборонной промышленности Украины и стран Евросоюза. Кроме того, планируется широкое использование "датской модели" – когда ЕС заказывает на украинских оборонных предприятиях вооружение для ВСУ.

Общая помощь от стран ЕС, говорится в документе, составила уже 134,5 млрд. евро, из которых 48,5 млрд. евро составляет именно военная помощь. ЕС готов продолжить оказывать Украине военную и другую поддержку столько, сколько потребуется.

Тем временем европейские страны не пришли к согласию по вопросу отправке войск в Украину во время кризисного совещания. На совещании обсуждались мирные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Россией. Однако по итогам совещания, Европа готова взять инициативу по предоставлению гарантий безопасности для Украины. Кроме того, он собирается увеличить свои оборонные расходы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что позволит европейским странам покупать американское вооружение и боеприпасы для последующей передачи Украине. Он подтвердил, что такова торговля в интересах Соединенных Штатов и Европы. Отмечается, что это достаточно неожиданный, но выгодный для Украины поворот, поскольку сейчас администрация президента США работает над прекращением российско-украинской войны.