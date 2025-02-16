"Математику нужно изучать": у Зеленского прокомментировали заявления США о помощи Украине

Михаил Подоляк посоветовал администрации нового президента США Дональда Трампа "изучать математику"

Соединенные Штаты заявляют, что предоставили Украине большую часть военной помощи и сейчас несут "основное бремя" по передаче вооружения и боеприпасов Вооруженным силам. Однако это не так, поскольку Европа сейчас значительно опережает США в объемах оружия, передаваемого Силам обороны, особенно в некоторых его видах.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала "Мы — Украина". Он посоветовал администрации нового президента США Дональда Трампа "изучать математику".

Если мы посмотрим по видам оружия, которое предоставляют Украине, мы увидим немного странные цифры. Если мы посмотрим по видам оружия, которое предоставляют Украине, мы увидим немного странные цифры. Соединенные Штаты очень любят говорить: "Мы оказываем много помощи Украине". Да, предоставляете, но есть нюанс. Противоракетная оборона – тотально, с большим преимуществом европейские страны. И это противоракетные системы. Ракетные системы, РСЗО и артиллерия – с большим преимуществом европейские страны. Бронетехника – европейские страны. 31 Abrams и выкупленные Штатами Т-72, ​​переданные Украине. Совсем другое количество танков и бронетехники, предоставленных европейскими странами", – сообщил он.

Подоляк добавил, что по бронетранспортерам и боевым машинам пехоты лидерство тоже у стран Европы. Даже с амуницией и другим снаряжением для украинских военных ситуация такая же – США находятся здесь далеко не на первом месте.

"Европейские страны совершенно точно осознают риски России, отдают себе отчет, что Россия является неадекватной страной", — резюмировал он.

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Ранее "Телеграф" писал, что после инаугурации Дональда Трампа в США начался фактический процесс пересмотра отношений с Украиной. Это также касается и предоставления военно-политического сотрудничества двух стран. В частности, в Пентагоне освобождены и отстранены от занимаемых должностей все, кто отвечал за Украину и помощь нашей стране.

В США с момента прихода к власти новой администрации постоянно заявляют, что якобы несут "основное бремя" военных поставок и стремятся перевести его на Европу. Сейчас Украина получает пакеты помощи, которые были официально выделены еще при администрации Джозефа Байдена. Добавим, что на 25 заседании формата "Рамштайн" США не председательствовали и не объявляли о новой помощи – зато многое выделили европейские союзники Украины.