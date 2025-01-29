США передали Украине важное вооружение из Израиля: о чем идет речь

Боеприпасы забирают у Израиля, поскольку он перешел на системы ПВО собственного производства

США передали Украине боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot из Израиля. Речь идет про как минимум 90 ракет для американских комплексов ПВО, которые в ближайшее время будут отправлены в Украину.

Об этом сообщает Axios. Отмечается, что именно с этим связаны рейсы военно-транспортных самолетов ВВС США с юга Израиля в польский город Жешув, которые были зафиксированы в последнее время.

"На этой неделе Вооруженные силы США передали около 90 ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot из Израиля в Польшу, откуда они будут направлены в Украину", – написало издание.

В материале отмечается, что в апреле 2023 года Израиль вывел свои системы Patriot по эксплуатации, поскольку перешел на собственные системы ПВО. После этого Киев обратился в Вашингтон и Тель-Авив с просьбой передать ракеты для систем, чтобы отремонтировать их и использовать для отражения российских воздушных атак на Украину. Однако правительство Биньямина Нетаньяху, которого подозревают в симпатиях к России, поначалу долго не давало ответа, обосновывая это якобы опасениями ответных мер со стороны российского режима.

Только в сентябре Нетаньяху согласовал передачу ракет – но не Украине, а США. Он подчеркнул, что ракеты не поставляются в Украину, а возвращаются Соединенным Штатам, как производителю.

Напомним, 21 января посольство Украины в Израиле сообщило, что Израиль якобы предложил помочь Украине с оружием. Однако речь идет не об оружии местного производства, а о трофейном российском оружии, которое было до этого на вооружении боевиков. Инициативу предложила замглавы МИД Израиля Шаррен Хаскель.

Однако уже 28 января посол Израиля в Украине Михаэль Бродский опроверг эту информацию. По его словам, Израиль не передавал и не планирует передавать Украине захваченное российское оружие, поскольку это, мол, идет вопреки политике Израиля в отношениях с Россией. Он назвал заявление украинского посольства "испорченным телефоном". Заявление израильского посла вызвало негодование со стороны украинского общества.