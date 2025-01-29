США передали Україні важливе озброєння з Ізраїля: про що саме йде мова

Боєприпаси забирають в Ізраїля, оскільки він перейшов на системи ППО власного виробництва

США передали Україні боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, які забрали з Ізраїлю. Мова йде про щонайменше 90 ракет для американських комплексів ППО, які найближчим часом будуть відправлені в Україну.

Про це повідомляє Axios. Зазначається, що саме із цим пов'язані рейси військово-транспортних літаків ВПС США з півдня Ізраїлю до польського міста Жешув, які були зафіксовані останнім часом.

"Цього тижня Збройні сили США передали близько 90 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot з Ізраїлю до Польщі, звідки вони будуть направлені в Україну", – написало видання.

В матеріалі зазначається, що у квітні 2023 року Ізраїль вивів свої системи Patriot з експлуатації, оскільки перейшов на власні системи ППО. Після цього Київ звернувся до Вашингтона та Тель-Авіва з проханням передати ракети для систем, щоб відремонтувати їх та використати для відбиття російських повітряних атак на Україну. Проте уряд Біньяміна Нетаньяху, якого підозрюють у симпатіях до Росії, спочатку довго не давав відповіді, обгрунтовуючи це нібито побоюваннями заходів у відповідь з боку російського режиму.

Тільки у вересні Нетаньяху погодив передачу ракет – але не Україні, а США. Він підкреслив, що ракети не постачаються Україні, а повертаються Сполученим Штатам, як виробнику.

Зазначимо, 21 січня посольство України в Ізраїлі повідомило, що Ізраїль нібито запропонував допомогти Україні зі зброєю. Проте йдеться не про зброю місцевого виробництва, а про трофейну російську зброю, яка була до цього на озброєнні бойовиків. Ініціативу запропонувала заступник глави МЗС Ізраїлю Шаррен Хаскель.

Проте вже 28 січня посол Ізраїля в Україні Михаєль Бродський заперечив цю інформацію. За його словами, Ізраїль не передавав та не планує передавати Україні захоплену російську зброю, оскільки це, мовляв, йде всупереч політиці Ізраїлю щодо відносин з Росією. Він назвав заяву українського посольства "зіпсованим телефоном". Заява ізраїльського посла викликала обурення з боку українського суспільства.