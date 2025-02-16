"Математику треба вивчати": у Зеленського прокоментували заяви США про допомогу Україні

Михайло Подоляк порадив адміністрації нового президента США Дональда Трампа "вивчати математику"

Сполучені штати заявляють, що надали Україні більшу частину військової допомоги та зараз несуть "основний тягар" щодо передачі озброєння та боєприпасів Збройним силам. Проте це не так, оскільки Європа зараз значно випереджає США в обсягах зброї, яку передають Силам оборони, особливо у деяких її видах.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Ми – Україна". Він порадив адміністрації нового президента США Дональда Трампа "вивчати математику".

"Математику треба всім вивчати. Якщо ми подивимося по видах зброї, яку надають Україні, ми побачимо трошки дивні цифри. Сполучені Штати дуже полюбляють казати: "Ми надаємо багато допомоги Україні". Так, надаєте, але є нюанс. Протиракетна оборона – тотально, з великою перевагою європейські країни. І це протиракетні системи. Ракетні системи, РСЗВ та артилерія – з великою перевагою європейські країни. Бронетехніка – європейські країни. 31 Abrams і викуплені Штатами Т-72, які були передані Україні. Зовсім інша кількість танків і бронетехніки, які надали європейські країни", – повідомив він.

Подоляк додав, що по бронетранспортерах та бойових машинах піхоти лідерство теж у країн Європи. Навіть з амуніцією та іншим спорядженням для українських військових ситуація така ж сама – США перебувають тут далеко не на першому місці.

"Європейські країни абсолютно точно усвідомлюють ризики Росії, усвідомлюють, що Росія є неадекватною країною", – резюмував він.

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Раніше "Телеграф" писав, що після інавгурації Дональда Трампа у США розпочався фактичний процес перегляду відносин з Україною. Це також стосується і надання військово-політичного співробітництва двох країн. Зокрема у Пентагоні звільнені та відсторонені від займаних посад усі, хто відповідав за Україну та допомогу нашій країні.

В США з моменту приходу до влади нової адміністрації постійно заявляють, що нібито несуть "основний тягар" військових постачань та прагнуть перекласти його на Європу. Зараз Україна отримує пакети допомоги, які були офіційно виділені ще за часів адміністрації Джозефа Байдена. Додамо, що на 25-му засіданні формату "Рамштайн" США не головували та не оголошували про нову допомогу – зате багато чого виділили європейські союзники України.