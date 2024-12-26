Скільки зброї США встигнуть надати Україні до інавгурації Трампа: в Defense Express оцінили масштаби

Окрім прямої передачі, у Байдена до 20 січня встигнуть законтрактувати озброєння для України

Адміністрація діючого президента США Джозефа Байдена до моменту інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року встигне передати Україні озброєння на 2,8 млрд доларів з програми президентських повноважень та USAI. А от про аналогічну суму, доступну через бухгалтерські помилки Пентагону, можна забути.

Про це сказав військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі телеканалу "Еспресо". Він нагадав, що зараз в США ведеться підготовка великого пакета допомоги для України.

"Але річ у тому, що з рахунків президентської програми вилучають, коли зброю передають із запасів Пентагону. У них залишалося ще 2,8 мільярда доларів, які були заплановані на 2024 рік безпосередньо в бюджеті. І ще 2,8 мільярда доларів, які були з фінансової помилки, яка була виявлена аудитом влітку 23-го року", – зазначив він.

Окрім прямої передачі, у Байдена до 20 січня встигнуть законтрактувати озброєння для України в американських виробників. Звісно, якщо буде збережено поточний темп надання пакетів допомоги.

"Технічно, якщо США продовжить виділяти пакети допомоги у тому темпі, який був якраз за останні декілька тижнів, то вони встигають виділити ще 2,8 мільярда доларів 100%. Також на програмі USAID залишається ще один мільярд доларів, але це просто замовлення, яке робиться для оборонно-промислового комплексу США в інтересах України. Тому законтрактувати озброєння вони, на мій погляд, також цілком встигають до 20-го січня", – зазначив Катков.

А ось розраховувати на гроші, які були виявлені як фінансова помилка Пентагону, вже не варто. Оскільки Пентагон попри виявлені розбіжності рахує вартість допомоги так, як він рахував її до моменту аудиту.

"Для нього важливо те, скільки зброя коштує зараз, а не в скільки її там оцінюють після усушки, утряски. І він про це неодноразово заявляв. Тому що, якщо він передає умовно боєприпас, який зараз коштує умовно 3,5 тисячі доларів, то старий хоч і коштує умовно 500, але він все одно вважає те, щоб підтримувати боєздатність, треба витратити 3,5 тисячі доларів, щоб поновити постачання прямо зараз. Тут можна сперечатись, наскільки це правильно, але, на жаль, у нас немає інших США, немає іншого Пентагону, який би надавав аналогічну допомогу. Тому це допомога, її можна критикувати, але від цього точно нікому краще не стане", – резюмував Катков.

Нагадаємо, перед тим, як залишити посаду президента США Джозеф Байден закликав Конгрес виділити додаткові 24 мільярди доларів для посилення військової допомоги Україні. Це дозволить уникнути зупинення фінансування наступною президентською адміністрацією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен 26 листопада заявив, що адміністрація Джо Байдена продовжить зусилля щодо нарощування військової допомоги Україні. Також підтримку Києва продовжать країни G7.

Зазначимо, що США в ніч з 12 на 13 грудня офіційно оголосили про надання Україні нового, вже 72-го пакета військової допомоги на загальну суму в 500 млн доларів. До його складу увійдуть снаряди для артилерії, боєприпаси для HIMARS, а також велика партія засобів захисту від зброї масового ураження.